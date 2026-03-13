Demolidas barracas no acampamento do chaparral em Almeirim

Imprimir

Dezenas de operacionais da Guarda Nacional Republicana, em conjunto com funcionários da Câmara Municipal de Almeirim e da E-REDES, estiveram na manhã desta sexta-feira, dia 13 de março, a proceder a uma operação de grande envergadura no acampamento do Chaparral, junto ao campo da feira, na Zona Industrial de Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, esta operação visou cortar as ligações ilegais à eletricidade do acampamento onde vivem dezenas de pessoas e recuperação de um canídeo furtado, que foi acompanhado pelo veterinário municipal.

Para além disso, os funcionários da autarquia procederam à demolição de duas barracas ilegais, com recurso a máquina retroescavadora, que também abriu valas para limitar os acessos ao terreno. Os funcionários recolheram ainda o lixo na zona.

A GNR terá identificado várias indivíduos e levantados vários autos no local.

(em atualização)