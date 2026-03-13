Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Demolidas barracas no acampamento do chaparral em Almeirim
Sociedade

Demolidas barracas no acampamento do chaparral em Almeirim

Por: Daniel Cepa 13 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

Dezenas de operacionais da Guarda Nacional Republicana, em conjunto com funcionários da Câmara Municipal de Almeirim e da E-REDES, estiveram na manhã desta sexta-feira, dia 13 de março, a proceder a uma operação de grande envergadura no acampamento do Chaparral, junto ao campo da feira, na Zona Industrial de Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, esta operação visou cortar as ligações ilegais à eletricidade do acampamento onde vivem dezenas de pessoas e recuperação de um canídeo furtado, que foi acompanhado pelo veterinário municipal.

Para além disso, os funcionários da autarquia procederam à demolição de duas barracas ilegais, com recurso a máquina retroescavadora, que também abriu valas para limitar os acessos ao terreno. Os funcionários recolheram ainda o lixo na zona.

A GNR terá identificado várias indivíduos e levantados vários autos no local.

(em atualização)

Etiquetas Relacionadas:
acampamentochaparralGNRzona industrial

Notícias relacionadas

Região

GNR detém mulher que fugiu da prisão domiciliária

BY-Inês Ribeiro 11 de Março, 2026
Região

Prisão preventiva por tráfico de estupefacientes

BY-Redação 9 de Março, 2026
Sociedade

Jovem atropelada na passadeira em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 3 de Março, 2026
Região

GNR regista 52 casos de uso indevido do telemóvel ao volante numa semana

BY-Inês Ribeiro 2 de Março, 2026
Sociedade

Foge à GNR e é detido por posse de arma proibida e droga nas Fazendas de Almeirim

BY-Daniel Cepa 25 de Fevereiro, 2026
Região

Dois homens detidos no âmbito de investigação por roubo

BY-Inês Ribeiro 24 de Fevereiro, 2026