Cultura

Custódio Castelo convida três grandes nomes para mais uma edição do “Fado em Oração”

Por: Inês Ribeiro 09 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Igreja Santa Maria de Ulme será palco, no próximo dia 21 de dezembro, pelas 17h00, de mais uma edição de “Fado em Oração”, iniciativa cultural que tem vindo a afirmar-se como um dos momentos musicais mais simbólicos da freguesia.

Este ano, o guitarrista Custódio Castelo, natural de Almeirim, assume a direção artística do concerto e convida três nomes reconhecidos do fado, Jorge Fernando, Fábia Rebordão e Rui Tanoeiro. O espetáculo promete uma combinação entre espiritualidade e tradição fadista, num ambiente intimista proporcionado pela igreja local.

A entrada é gratuita, de forma a permitir que população e visitantes desfrutem de uma tarde dedicada à música portuguesa.

O “Fado em Oração” é organizado pela Junta de Freguesia de Ulme, com o apoio do Município da Chamusca e da Paróquia de Ulme.

