Adolescente de 14 anos ferido em acidente com motocultivador em Fazendas de Almeirim

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Um adolescente de 14 anos ficou ferido sem gravidade ao manusear um motocultivador, no início da tarde desta segunda-feira, 16 de março, em Fazendas de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o jovem ficou preso na máquina e, à chegada dos meios de socorro, suspeitava-se da existência de ferimentos de maior gravidade, situação que acabou por não se confirmar após a retirada da vítima. O adolescente sofreu apenas algumas escoriações num dos membros inferiores.

A primeira avaliação no local levou à ativação de um meio aéreo do INEM, por indisponibilidade da VMER de Santarém, que acabou por ser desmobilizado após a estabilização da vítima. O jovem foi depois transportado por via terrestre para o Hospital Distrital de Santarém.

Nas operações de socorro estiveram oito operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por três viaturas, além do meio aéreo do INEM.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.