Benfica do Ribatejo promove Mercadinho da Páscoa

Imprimir

A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo anunciou a realização do Mercadinho da Páscoa, iniciativa que terá lugar no dia 29 de março, entre as 10h00 e as 17h00, no Mercado Municipal. O evento destina-se a dar visibilidade às associações, coletividades, pequenos comerciantes e trabalhadores independentes da freguesia.

Segundo a Junta de Freguesia, o objetivo passa por “dar visibilidade às forças vivas da freguesia, proporcionando um espaço de divulgação do seu trabalho e permitindo simultaneamente a angariação de fundos para futuras atividades”. A autarquia acrescenta ainda que a iniciativa pretende reforçar o espírito comunitário e dinamizar a economia local.

A organização assegurará música ambiente durante todo o dia, enquanto a decoração dos espaços ficará a cargo dos participantes, de forma livre e adaptada à identidade de cada associação ou comerciante.

O Mercadinho decorrerá em simultâneo com outras atividades previstas para a época pascal, nomeadamente Jogos de Tabuleiro e a Caça ao Ovo, esta última organizada em conjunto com o Agrupamento de Escuteiros de Benfica do Ribatejo.

A participação é aberta a associações, coletividades, pequenos comerciantes e trabalhadores independentes. No caso de participantes individuais, é obrigatório que estejam devidamente coletados, de forma a cumprir os requisitos legais.

As inscrições decorrem até 26 de março e podem ser realizadas presencialmente na Junta de Freguesia ou através do telefone 243 580 608.