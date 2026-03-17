Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Cultura
  • Benfica do Ribatejo promove Mercadinho da Páscoa
Cultura

Benfica do Ribatejo promove Mercadinho da Páscoa

Por: Daniel Cepa 17 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo anunciou a realização do Mercadinho da Páscoa, iniciativa que terá lugar no dia 29 de março, entre as 10h00 e as 17h00, no Mercado Municipal. O evento destina-se a dar visibilidade às associações, coletividades, pequenos comerciantes e trabalhadores independentes da freguesia.

Segundo a Junta de Freguesia, o objetivo passa por “dar visibilidade às forças vivas da freguesia, proporcionando um espaço de divulgação do seu trabalho e permitindo simultaneamente a angariação de fundos para futuras atividades”. A autarquia acrescenta ainda que a iniciativa pretende reforçar o espírito comunitário e dinamizar a economia local.

A organização assegurará música ambiente durante todo o dia, enquanto a decoração dos espaços ficará a cargo dos participantes, de forma livre e adaptada à identidade de cada associação ou comerciante.

O Mercadinho decorrerá em simultâneo com outras atividades previstas para a época pascal, nomeadamente Jogos de Tabuleiro e a Caça ao Ovo, esta última organizada em conjunto com o Agrupamento de Escuteiros de Benfica do Ribatejo.

A participação é aberta a associações, coletividades, pequenos comerciantes e trabalhadores independentes. No caso de participantes individuais, é obrigatório que estejam devidamente coletados, de forma a cumprir os requisitos legais.

As inscrições decorrem até 26 de março e podem ser realizadas presencialmente na Junta de Freguesia ou através do telefone 243 580 608.

Etiquetas Relacionadas:
benfica do ribatejomercadinhopascoa

Notícias relacionadas

Sociedade

Homem fica ferido com gravidade após queda de escadote em Benfica do Ribatejo

BY-Inês Ribeiro 11 de Março, 2026
Sociedade

Avaria na rede deixa Benfica do Ribatejo sem telefone, internet e televisão

BY-Daniel Cepa 16 de Fevereiro, 2026
Cultura

Carnaval de Benfica do Ribatejo adia regresso à rua

BY-Redação 10 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Unidade de Saúde de Benfica do Ribatejo continua com constrangimentos no funcionamento

BY-Daniel Cepa 29 de Janeiro, 2026
Sociedade

Concelho de Almeirim sem eletricidade

BY-Daniel Cepa 28 de Janeiro, 2026
Sociedade

Fachada de antiga adega colapsa em Benfica do Ribatejo

BY-Daniel Cepa 23 de Janeiro, 2026