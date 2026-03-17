Fazendense vence em Coruche e mantém distância mínima para o líder

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A Associação Desportiva Fazendense venceu no domingo, dia 15 de março, o Coruchense por 1-2, em jogo da 21.ª jornada do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AF Santarém, resultado que permite à formação de Fazendas de Almeirim manter a segunda posição, a apenas um ponto do líder Mação. A equipa tem ainda um jogo em atraso, que poderá alterar a disputa pelos lugares cimeiros.

O Fazendense entrou melhor na partida e adiantou-se no marcador logo aos seis minutos, por Rodrigo Fernandes. O segundo golo surgiu pouco depois, aos 27 minutos, por intermédio de Marco Tiago.

O Coruchense ainda reduziu já no período de descontos, mas a formação visitante segurou a vantagem até ao apito final.

Com esta vitória a equipa de Zé Miguel soma 49 pontos na competição, a um do Mação e mais dois que o Porto Alto.

Na 2.ª Divisão Distrital, o Benfica do Ribatejo somou um empate a três golos na deslocação ao Rebocho.