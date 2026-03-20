NERSANT promove sessão de esclarecimento sobre apoios às empresas em Almeirim

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A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria vai realizar, no próximo dia 25 de março, uma sessão de esclarecimento dirigida às empresas do concelho de Almeirim, no âmbito de um ciclo regional dedicado aos apoios ao investimento empresarial. A iniciativa decorre entre as 16h00 e as 18h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com participação gratuita, mas sujeita a inscrição.

A ação integra um conjunto de sessões promovidas pela associação entre 23 e 26 de março, destinadas a aproximar empresas e autarquias dos principais mecanismos de apoio existentes para investimento, inovação e competitividade empresarial. O ciclo tem percorrido diversos concelhos do Médio Tejo e da Lezíria do Tejo, permitindo uma maior proximidade às empresas e facilitando o acesso à informação sobre programas de financiamento e incentivos.

Ao longo da sessão serão abordados temas como sistemas de incentivos, linhas de apoio com Garantia Mútua e projetos de formação, proporcionando às empresas um enquadramento atualizado sobre as medidas disponíveis e apoiando a identificação de soluções ajustadas aos seus projetos de investimento.

A iniciativa pretende também contribuir para um melhor aproveitamento dos fundos disponíveis nas regiões abrangidas, apoiando as empresas na sua modernização, qualificação e competitividade.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do site da associação, em nersant.pt/agenda.

Este ciclo de sessões integra o Roadshow Ribatejo Invest 2030, financiado pelo Compete 2030, no âmbito do projeto Competitive Sustainability, reforçando o compromisso da NERSANT com o apoio ao tecido empresarial da região e com a criação de condições para que as empresas possam investir, inovar e crescer de forma sustentada.