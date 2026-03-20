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Política

Ligação entre Vila Nova da Barquinha e Almeirim regressa à agenda

Por: Redação 20 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura


“Hoje estive nas Infraestruturas de Portugal a acompanhar a apresentação dos estudos e projetos da RCM 69/2025, onde foi dado o primeiro passo para a construção da A13/IC3, que ligará Almeirim ao nó da A13 em Vila Nova da Barquinha”, anunciou o vice-presidente e vereador Filipe Torres, na sua conta pessoal no Facebook.

O autarca sublinha que é “um projecto de extrema importância, ainda mais impulsionado pela construção do novo aeroporto, e há muito necessário não só para Almeirim como para toda a região.”

Nesta apresentação não foram revelados muitos pormenores, nem mesmo o perfil do traçado (se itinerário complementar ou autoestrada com portagens) foi desvendado.

O que se sabe é que vai ser feito um estudo prévio no valor de 1,4 milhões de euros.

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