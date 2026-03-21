Equipas Nacionais de Walking Football iniciam observação em Almeirim

O Walking Football Portugal realizou este sábado, 21 de março, em Almeirim, o I Estágio de Observação das Equipas Nacionais, uma iniciativa que marcou o arranque oficial do processo de seleção de jogadores para futuras competições internacionais não‑federadas.
A sessão decorreu no campo de futebol do Pavilhão Municipal, numa ação organizada em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim.
O estágio teve como objetivo avaliar praticantes, identificar talento e definir as bases para a constituição das futuras formações nacionais masculinas e femininas. O Walking Football, destinado sobretudo a pessoas com mais de 50 anos, caracteriza‑se por ser uma modalidade inclusiva, de baixo impacto e crescente popularidade.
O encontro reuniu mais de 40 praticantes, que participaram num programa composto por treino, avaliação técnica e momentos de competição, nas duas vertentes regulamentares da modalidade: com guarda‑redes e sem guarda‑redes.
A sessão decorreu entre as 10h00 e as 13h00, envolvendo exercícios orientados para análise de competências, organização tática e capacidade de jogo coletivo. Além do componente desportivo, o estágio incluiu ainda um momento de convívio entre participantes e elementos da organização.
O II Estágio de Observação está previsto para maio, em Aveiro, dando continuidade ao processo iniciado em Almeirim.