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Equipas Nacionais de Walking Football iniciam observação em Almeirim

Por: Daniel Cepa 21 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O Walking Football Portugal realizou este sábado, 21 de março, em Almeirim, o I Estágio de Observação das Equipas Nacionais, uma iniciativa que marcou o arranque oficial do processo de seleção de jogadores para futuras competições internacionais não‑federadas.

A sessão decorreu no campo de futebol do Pavilhão Municipal, numa ação organizada em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim.

O estágio teve como objetivo avaliar praticantes, identificar talento e definir as bases para a constituição das futuras formações nacionais masculinas e femininas. O Walking Football, destinado sobretudo a pessoas com mais de 50 anos, caracteriza‑se por ser uma modalidade inclusiva, de baixo impacto e crescente popularidade.

O encontro reuniu mais de 40 praticantes, que participaram num programa composto por treino, avaliação técnica e momentos de competição, nas duas vertentes regulamentares da modalidade: com guarda‑redes e sem guarda‑redes.

A sessão decorreu entre as 10h00 e as 13h00, envolvendo exercícios orientados para análise de competências, organização tática e capacidade de jogo coletivo. Além do componente desportivo, o estágio incluiu ainda um momento de convívio entre participantes e elementos da organização.

O II Estágio de Observação está previsto para maio, em Aveiro, dando continuidade ao processo iniciado em Almeirim.

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