Derrota pesada do HC Os Tigres marcada por lesão grave do guarda‑redes

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O Hóquei Clube Os Tigres foi derrotado por 6-1 frente ao Sporting CP “B”, no passado sábado, 21 de março, em jogo a contar para a 20.ª jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Sul.

Francisco Santos marcou o único golo da formação de Almeirim. Com este resultado, os Tigres mantêm-se na 11.ª posição da tabela classificativa, com 22 pontos somados na competição.

A partida, realizada no Pavilhão Gimnodesportivo do Sport Grupo Sacavenense, ficou marcada por uma situação preocupante logo aos três minutos, quando o guarda‑redes André Salvador “Zelhão” sofreu uma lesão grave no ombro direito. O incidente obrigou à interrupção do encontro durante cerca de uma hora, para prestação de assistência ao atleta.