Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Derrota pesada do HC Os Tigres marcada por lesão grave do guarda‑redes
Desporto

Derrota pesada do HC Os Tigres marcada por lesão grave do guarda‑redes

Por: Daniel Cepa 23 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O Hóquei Clube Os Tigres foi derrotado por 6-1 frente ao Sporting CP “B”, no passado sábado, 21 de março, em jogo a contar para a 20.ª jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Sul.

Francisco Santos marcou o único golo da formação de Almeirim. Com este resultado, os Tigres mantêm-se na 11.ª posição da tabela classificativa, com 22 pontos somados na competição.

A partida, realizada no Pavilhão Gimnodesportivo do Sport Grupo Sacavenense, ficou marcada por uma situação preocupante logo aos três minutos, quando o guarda‑redes André Salvador “Zelhão” sofreu uma lesão grave no ombro direito. O incidente obrigou à interrupção do encontro durante cerca de uma hora, para prestação de assistência ao atleta.

Etiquetas Relacionadas:
desportoguarda redesHC Os Tigressporting cp

Notícias relacionadas

Desporto

Paço dos Negros impõe goleada ao Lavre

BY-Daniel Cepa 23 de Março, 2026
Desporto

Aluna do AE de Almeirim sagra-se campeã nacional no Mega Sprinter

BY-Daniel Cepa 22 de Março, 2026
Desporto

Ténis: Almeirim sagra-se tricampeão regional de veteranos

BY-Redação 22 de Março, 2026
Desporto

Equipas Nacionais de Walking Football iniciam observação em Almeirim

BY-Daniel Cepa 21 de Março, 2026
Desporto

Gustavo do Canto é campeão nacional

BY-Redação 20 de Março, 2026
Desporto

Fazendense empata na 1.ª mão das meias‑finais da Taça do Ribatejo

BY-Daniel Cepa 19 de Março, 2026