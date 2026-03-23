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Fazendense vence SA Benfica e sobe à liderança

Por: Inês Ribeiro 23 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação Desportiva Fazendense venceu, no domingo, dia 22 de março, o Sport Abrantes e Benfica por 3-2, em jogo da 22.ª jornada do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém, resultado que permite à formação de Fazendas de Almeirim subir ao primeiro lugar da classificação.

Os golos da formação fazendense foram apontados por Tiago, Marco e Gui, garantindo a vitória e a conquista de mais três pontos na tabela classificativa.

Com este resultado, a equipa orientada por Zé Miguel soma agora 52 pontos na competição e assume a liderança isolada do campeonato, numa fase decisiva da temporada, com mais um ponto que o Mação e mais quatro que o Porto Alto. A equipa ainda tem um jogo em atraso, que poderá alterar a disputa pelos lugares cimeiros.

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