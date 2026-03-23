Operação policial deteta dezenas de infrações em veículos pesados

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A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou, na manhã de 19 de março, uma operação policial de grande dimensão na cidade do Entroncamento, que resultou na deteção de dezenas de infrações, sobretudo relacionadas com a fiscalização de veículos pesados de mercadorias.

A ação foi conduzida pelo Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Divisão Policial de Tomar, e contou com a participação de elementos da Esquadra do Entroncamento, da Esquadra de Trânsito de Tomar, formandos do Curso de Especialização de Tacógrafos que decorria na Escola Prática de Polícia e inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira.

Segundo a PSP, em comunicado ao Jornal O Almeirinense, a operação teve como principais objetivos reforçar a visibilidade policial, controlar comportamentos de risco na condução e fiscalizar veículos pesados, veículos de transporte de mercadorias e veículos com matrícula estrangeira.

No âmbito da fiscalização dirigida a veículos pesados foram levantados 88 autos de contraordenação, destacando-se 81 infrações por falta de comutação dos grupos de tempo nos tacógrafos, duas por excesso de peso, uma por falta de repouso diário, uma por falta de verificação do tacógrafo, uma por ausência de papel na impressora do tacógrafo, uma por avaria de tacógrafo analógico há mais de uma semana e uma por condução sem cartão de condutor inserido no tacógrafo.

Durante a fiscalização de veículos ligeiros com matrícula estrangeira foram ainda registadas duas contraordenações relacionadas com irregularidades na admissão à circulação de viaturas estrangeiras, tendo igualmente sido efetuadas duas apreensões de veículos.

A PSP adiantou que continuará a realizar operações semelhantes em todo o distrito de Santarém, com o objetivo de prevenir comportamentos de risco e assegurar o cumprimento das normas legais aplicáveis aos diversos setores de atividade e à circulação rodoviária.