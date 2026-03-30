GNR regista 130 casos de falta de inspeção numa semana

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Entre os dias 23 e 29 de março, o Comando Territorial de Santarém da GNR levou a cabo as suas ações regulares de fiscalização rodoviária e de prevenção da criminalidade no distrito, tendo sido registadas centenas de infrações e dezenas de detenções no âmbito da atividade operacional semanal.

Em comunicado ao Jornal O Almeirinense, a GNR informa que durante este período, foram detetadas 604 infrações de trânsito. Entre as mais frequentes, destacam-se 130 veículos a circular sem inspeção periódica obrigatória.

Foram ainda identificadas 36 infrações relacionadas com falta de iluminação e sinalização, 33 casos de veículos sem seguro de responsabilidade civil e 31 infrações ligadas ao uso de tacógrafos. Registaram-se também 24 situações de utilização incorreta de cintos de segurança ou sistemas de retenção para crianças, 21 casos de condução sob efeito de álcool, 19 por uso indevido do telemóvel durante a condução e quatro por excesso de velocidade.

No mesmo período, ocorreram cem acidentes de viação, dos quais resultaram cinco vítimas mortais, cinco feridos graves e 29 feridos leves.

As autoridades efetuaram ainda 43 detenções, incluindo 16 por condução sob efeito de álcool, nove por condução sem habilitação legal, oito por desobediência, duas por resistência e coação sobre funcionário, uma por posse de arma proibida e outra por condução perigosa.

Paralelamente, foram levantados 56 autos de contraordenação no âmbito de fiscalização geral, abrangendo sobretudo infrações rodoviárias, mas também situações relacionadas com animais de companhia e consumo de substâncias estupefacientes.