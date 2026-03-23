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Desporto

Paço dos Negros impõe goleada ao Lavre

Por: Daniel Cepa 23 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Paço dos Negros continua a destacar‑se no Apuramento de Campeão – Zona Sul do Campeonato INATEL Santarém, depois de vencer em casa o Lavre por 4-1, no domingo, dia 22 de março, em jogo referente à 5.ª jornada.

A formação pacense confirmou mais uma vez o bom momento que atravessa, assinando uma exibição sólida e com números que evidenciam a sua superioridade na prova. Os golos foram apontados por Nascimento, Bernardo, Rosário e Christophe.

Com este resultado, a ADCR Paço dos Negros segue na 2.ª posição da tabela classificativa, somando 9 pontos, fruto de duas vitórias e três empates, continuando invicta nesta fase da competição.

Na próxima jornada, a equipa desloca‑se ao Vale da Pinta.

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