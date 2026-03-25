Iniciativa “Máxima Energia, Melhor Saúde” incentiva estilos de vida saudáveis entre os mais jovens

Imprimir

A Albufeira dos Patudos recebeu, no dia 14 de março, a primeira edição da iniciativa “Máxima Energia, Melhor Saúde”, promovida pela equipa da Consulta de Obesidade Pediátrica da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria). A ação reuniu crianças, jovens e famílias, num programa dedicado à promoção de estilos de vida saudáveis em ambiente informal e de contacto com a natureza.

A atividade teve como objetivo incentivar a prática de atividade física e a adoção de hábitos alimentares equilibrados, aliando momentos de aprendizagem ao convívio entre participantes. A manhã começou com uma caminhada em família, acompanhada por música escolhida pelas próprias crianças, seguindo-se um espaço de partilha com um jogador de râguebi e com jovens acompanhados na consulta, que abordaram desafios ligados ao bem‑estar e à saúde.

A alimentação saudável foi outro dos pontos fortes da iniciativa, com um workshop prático orientado pela nutricionista Maria Pires Duarte e pela assistente técnica Helena Branco, centrado na preparação de snacks equilibrados e acessíveis ao dia a dia.

A manhã terminou com uma sessão de atividade física dinamizada por elementos do ginásio 100%, envolvendo participantes de várias idades.

A organização esteve a cargo das médicas internas de pediatria Andreia Carvalho Ribeiro e Mariana Dores, da nutricionista Maria Pires Duarte e da enfermeira Rosarinho Fonseca, com o apoio de Filipa Vilarinho, coordenadora da consulta.

O balanço foi considerado muito positivo pela equipa responsável, que destacou “a elevada adesão e o impacto destas ações na promoção de hábitos de vida saudáveis, demonstrando que cuidar da saúde pode e deve ser uma experiência agradável e partilhada.”