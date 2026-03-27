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Desporto

MAIS Lezíria regressa à região com atividades desportivas e passagem por Almeirim

Por: Inês Ribeiro 27 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A iniciativa MAIS Lezíria está de regresso em 2026, com um conjunto alargado de atividades desportivas gratuitas distribuídas pelos municípios da região, incluindo uma etapa dedicada ao atletismo jovem em Almeirim.

Promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), o programa arranca já no próximo dia 19 de abril, com a primeira etapa de canoagem no rio Tejo, que liga a Quinta da Cardiga, na Golegã, ao Porto das Mulheres, na Chamusca.

A iniciativa pretende incentivar a prática de atividade física de forma inclusiva, abrangendo participantes de diferentes idades e níveis de experiência. Ao longo do ano, o calendário integra várias modalidades, desde canoagem e caminhadas a ciclismo, atletismo e atividades adaptadas.

Entre as atividades previstas, destaca-se a realização do Atletismo MAIS Lezíria para crianças dos 6 aos 10 anos, marcada para o dia 23 de maio, em Almeirim. Esta iniciativa pretende incentivar hábitos saudáveis desde a infância, promovendo o contacto com a atividade física num ambiente lúdico e acessível às famílias.

A canoagem mantém-se como uma das principais atrações do programa, com várias etapas distribuídas entre abril e julho ao longo do rio Tejo, atravessando diferentes localidades ribeirinhas da região. Após a etapa inaugural, o calendário prossegue a 10 de maio, com o percurso entre o Porto das Mulheres (Chamusca) e Patacão (Alpiarça).

Seguem-se, a 31 de maio, a ligação entre Patacão (Alpiarça) e Ribeira de Santarém (Santarém), e a 14 de junho, entre Ribeira de Santarém e Valada (Cartaxo). A quinta etapa está marcada para 28 de junho e liga Valada (Cartaxo) ao Cais da Vala (Salvaterra de Magos), culminando com a sexta e última etapa a 19 de julho, entre Vala Nova (Benavente) e o Palácio da Rainha (Azambuja).

Está ainda prevista uma atividade de canoagem noturna em Rio Maior, agendada para o dia 3 de julho, que oferece uma experiência diferenciadora aos participantes.

O programa MAIS Lezíria estende-se até novembro, com diversas iniciativas como caminhadas, cicloturismo, torneios desportivos e encontros inclusivos, incluindo atividades dirigidas à população sénior e pessoas com deficiência.

Entre os eventos previstos encontram-se ainda um seminário regional, jogos intermunicipais e encontros de natação adaptada, reforçando a dimensão inclusiva do projeto.

A participação nas atividades é gratuita, mas requer inscrição prévia. No caso da primeira etapa de canoagem, as inscrições abrem a 6 de abril, sendo as informações sobre horários e locais de concentração divulgadas nos canais oficiais da organização.

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