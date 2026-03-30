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Alpiarça

Alpiarça inaugura novo Arquivo Municipal no 112.º aniversário de elevação a concelho

Por: Daniel Cepa 30 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município de Alpiarça celebra, no próximo 2 de abril, o 112.º aniversário da elevação a concelho com um programa comemorativo que integra atividades culturais, sociais e institucionais dirigidas a toda a população.

As celebrações arrancam à meia‑noite, com uma salva de morteiros que assinala simbolicamente o início do dia festivo.

Ao longo da manhã e da tarde, o Mercado Municipal e zona envolvente serão o principal palco das atividades, destacando‑se a Feira do Livro Infantil, integrada nas celebrações do Dia Internacional do Livro Infantil, e o espetáculo “O Rapaz que Comia Livros”, dirigido ao público mais jovem.

Um dos momentos mais marcantes do programa está agendado para meio da tarde, com a inauguração do novo Edifício do Arquivo Municipal de Alpiarça, infraestrutura que pretende reforçar a preservação e valorização da memória coletiva do concelho.

Segue‑se a Cerimónia de Entrega de Medalhas Municipais, um momento de reconhecimento público a personalidades e entidades que se distinguiram pelo seu contributo para o desenvolvimento local.

O dia termina com um Serão de Fados, que encerra as comemorações num ambiente cultural e musical.

Paralelamente, decorrerá também uma ação solidária de recolha de sangue, promovida pelo Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Alpiarça, reforçando o espírito de cidadania e participação da comunidade.

Todas as iniciativas são de entrada livre, constituindo um convite à participação dos alpiarcenses, residentes e visitantes, num dia dedicado à identidade e história do concelho.

Programa das Comemorações

00h01
Início das comemorações do Dia do Concelho, assinalado com uma salva de morteiros.

10h00
Abertura da Feira do Livro Infantil, dinamizada pela Livraria “Aqui há Gato”, integrada nas celebrações do Feriado Municipal e evocativa do Dia Internacional do Livro Infantil.
Local: Mercado Municipal

11h00
Espetáculo infantil “O Rapaz que Comia Livros”, pelo Grupo de Teatro Muzumbos, reconhecido pela criação de peças originais de caráter pedagógico dirigidas ao público mais jovem.
Local: Mercado Municipal

15h00 – 19h00
Ação solidária de recolha de sangue, promovida pelo Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Alpiarça, com o apoio da Unidade Móvel do Instituto Português do Sangue.
Local: Largo do C.D. “Os Águias”

16h00
Inauguração do Arquivo Municipal, assinalando um importante contributo para a preservação da memória coletiva do concelho.
Local: Praça José Pinhão

17h30
Momento solene – Cerimónia de Entrega de Medalhas Municipais.
Local: Mercado Municipal

21h00
Encerramento das comemorações com um Serão de Fados, com atuações de Diogo Pombas e Casimira Alves, acompanhados por João Vaz, na guitarra portuguesa, e Alexandre Silva, na viola.
Local: Mercado Municipal

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