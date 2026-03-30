Gabriela Rodrigues vence Masters Cup em Almeirim

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A tenista da Associação 20kms de Almeirim conquistou o título na Masters Cup 2026, em “casa”, no escalão de Sub18. Maria Rita Madureira sagrou-se vice-campeã e Rui Tavares também ficou com o troféu do 2º lugar.

O torneio que contou com a participação de mais de 40 atletas, foi particularmente feliz para os tenistas de Almeirim. Na variante feminina, em Sub18, Gabriela Rodrigues conquistou o 1º lugar do grupo, batendo a colega de clube, Maria Rita Madureira, por 6/4 e 6/3. Também da Associação 20kms de Almeirim, Leonor Quitério ficou no 4º lugar do grupo.

Na variante masculina, Rui Tavares cedeu apenas na final, frente ao 1º cabeça de série, Pedro Esparteiro, do CT Paço do Lumiar, por 6/1 e 6/3. Até à final, Rui Tavares bateu Pedro Serrão, também dos 20kms de Almeirim, por duplo 6/1 e Bernardo Estrelado, do CN Ginástica, por 7/5 e 6/1.

Ainda do Ténis Almeirim, Pedro Narciso cedeu frente a Bernardo Frech, do CN Ginástica, por 6/3 e 7/5 e Pedro Santos foi ultrapassado por Rodrigo Silva, do CT Caldas da Rainha, por 6/0 e 6/1.

Em Sub14, Francisco Ribas dos Santos, do CT Nova Morada, confirmou o favoritismo e bateu Francisco Ferreira, do Rackets Pro EUL, por 6/1 e 6/2 conquistando o título. De Almeirim, Manuel Silva cedeu na 2ª ronda frente a Manuel Tonelo, do CT Caldas da Rainha, por 6/1 e 6/0 e Afonso Galego foi ultrapassado por Martim Nunes, do Roberto Costa TC, por duplo 6/0.

Em femininos, o troféu foi conquistado por Filipa Antão, do Carcavelos Ténis, que derrotou Inês Pereira, do RSCL Leiria, por 6/4 e 6/0. Do Ténis Almeirim, Catarina Fortunato foi ultrapassada na ronda inaugural por Pandora Jorge, do CT Sudoeste, por 6/0 e 6/0.

Em pares, no escalão de Sub18, Pedro Esparteiro e Francisco Ribas Santos venceram o torneio ao bater Bernardo e Martim Frech, por 3/6, 6/0 e 10-7. Os finalistas bateram duas duplas de Almeirim. Rui Tavares e Pedro Nuno perderam frente a Bernardo e Martim Frech por 6/1 e 6/2 e Rodrigo André Deus e Pedro Santos cederam frente a Pedro Esparteiro e Francisco Ribas Santos por duplo 6/0.

A Masters Cup 2026 decorreu nos dias 28 e 29 de março, com organização da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível C nos escalões de Sub14 e Sub18.