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Desporto

“Trail e Caminhada Paço dos Negros” junta desporto natureza e gastronomia local

Por: Inês Ribeiro 30 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A ADCR Paço dos Negros Trail Running Team está a organizar, no próximo dia 25 de abril, o Treino de Convívio “Trail e Caminhada Paço dos Negros”, uma iniciativa que alia desporto, natureza e tradição gastronómica, destinada a atletas, entusiastas da atividade física e à população em geral.

O evento terá como ponto de partida a Rua General Humberto Delgado, com início marcado para as 09h00. A organização preparou três percursos, adaptadas a diferentes níveis de preparação física, um trail de 18 quilómetros, um mini trail de dez quilómetros e uma caminhada de cinco quilómetros.

Com um limite máximo de 200 participantes, a iniciativa pretende promover um ambiente acessível, inclusivo e de convívio, aberto tanto a praticantes experientes como a famílias e participantes ocasionais. As inscrições estão abertas até ao dia 12 de abril.

Para além da vertente desportiva, o evento destaca-se pela componente social e cultural, com a valorização da gastronomia local. O valor da inscrição, fixado em 12 euros, inclui almoço com Sopa da Pedra, bifana e bebida.

Ao longo dos percursos, os participantes terão oportunidade de desfrutar dos trilhos naturais da região. A organização promete ainda um reforço alimentar a meio do percurso, bem como momentos de convívio e animação no final do evento.

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