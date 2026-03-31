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Desporto

Gustavo do Canto termina como 4.º melhor português na Taça da Europa de Triatlo

Por: Daniel Cepa 31 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O triatleta Gustavo do Canto, natural de Almeirim, foi o 4.º melhor português em prova na Taça da Europa de Triatlo em Quarteira, terminando no 38.º lugar da geral. A competição foi disputada no sábado, dia 28 de março, em Quarteira, e ficou marcada pelo melhor resultado coletivo de sempre da Seleção Nacional.

Numa prova dominada pelos portugueses Vasco Vilaça (ouro) e João Nuno Batista (prata), que fizeram história ao conquistar pela primeira vez os dois lugares mais altos do pódio numa etapa europeia de elites, Gustavo do Canto teve igualmente um papel de destaque.

Além da dupla Vilaça–Batista no pódio, Miguel Tiago Silva terminou em 8.º e, logo depois, surgiram os restantes representantes nacionais. Entre eles, Gustavo do Canto destacou‑se como o melhor português após os três primeiros, superando vários atletas com maior experiência internacional.

Para além do almeirinense, concluíram ainda a prova Afonso Ferreira (41.º), José Ferreira (44.º), David Abreu (47.º), Tomás Figueiredo (49.º), João Vaz (56.º), Rodrigo Pissarra (58.º), Diogo Tomé (62.º) e João Canadas (64.º). João Mansos não finalizou a prova.

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