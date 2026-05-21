Atleta de Almeirim vence distrital de patinagem artística

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O atleta Diogo Correia, natural de Almeirim, conquistou o 1.º lugar no escalão de juvenis no Campeonato Distrital de Livres em Patinagem Artística, ao serviço da Secção de Patinagem do Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo. A competição decorreu no Pavilhão Patrícia Sampaio, em Tomar, reunindo vários atletas da região.

Além do triunfo de Diogo Correia, a equipa alcançou mais pódios, com Inês Pombal a garantir o 3.º lugar no escalão de infantis, enquanto Ema Henriques terminou na 4.ª posição no escalão de iniciadas.

O clube esteve ainda representado por outros atletas, numa participação que contribuiu para o 8.º lugar coletivo, entre 12 equipas em prova.