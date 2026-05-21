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Desporto

Stone Race regressa a Almeirim

Por: Daniel Cepa 21 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Stone Race – Fun Edition está de regresso a Almeirim no próximo dia 12 de setembro, prometendo uma prova exigente e cheia de obstáculos, destinada a atletas e grupos.

O evento vai decorrer na zona norte da cidade, passando pelo Parque da Zona Norte, Piscinas Municipais, Estádio Municipal e Circuito de Manutenção, num percurso de cerca de seis quilómetros, com mais de 30 obstáculos.

A competição apresenta vários formatos de participação, incluindo os escalões Elite, Open e Team Building, neste último caso com equipas de quatro elementos, sendo obrigatória a presença de pelo menos um elemento feminino.

A organização prevê ainda vantagens para grupos maiores, com a oferta de uma inscrição por cada dez participantes inscritos.

A Stone Race inclui também almoço para os participantes

As inscrições já estão abertas.

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