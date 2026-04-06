Alpiarça conclui renovação da frota de ambulâncias ao serviço dos Bombeiros Municipais

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No âmbito das comemorações do 112.º aniversário do concelho de Alpiarça, a Câmara Municipal anunciou a renovação total dos meios de socorro com a aquisição de uma nova ambulância para a corporação dos Bombeiros Municipais, num investimento de 75 mil euros.

A presidente da Câmara Municipal, Sónia Sanfona, destacou que esta aquisição encerra o processo de renovação da frota de ambulâncias ao serviço da população. “Temos uma nova ambulância e, finalmente, temos renovada toda a frota ao serviço da população e da região”, afirmou.

Sónia Sanfona recordou que, no início do mandato, foi identificada uma situação de envelhecimento das viaturas destinadas ao socorro, referindo que existiam ambulâncias “visivelmente para lá do seu fim de vida”, sem condições adequadas para o serviço prestado.

Nesse sentido, explicou que foi feito um investimento progressivo que permitiu substituir os equipamentos existentes. “Foi feito um esforço muito grande e conseguimos renovar as três ambulâncias”, afirmou a presidente da Câmara. A autarca referiu que o processo começou com a aquisição de uma viatura pelo Município, à qual se seguiu uma ambulância oferecida pela Crigado, através de mecenato, estando agora concluído com a mais recente aquisição municipal.

Sónia Sanfona sublinhou ainda a importância de dotar a corporação de bombeiros de meios modernos e adequados, destacando que estes operacionais integram o dispositivo distrital e sub-regional de emergência e prestam apoio para além do concelho.

“Era muito importante que fôssemos, pouco a pouco, dotando a nossa corporação de condições ao nível dos equipamentos, viaturas e proteção, para termos um corpo de bombeiros moderno e capaz de responder às necessidades da população”, referiu. A autarca destacou ainda que a aposta na modernização das infraestruturas e equipamentos visa reforçar a capacidade de resposta dos bombeiros e tornar a corporação mais atrativa, num contexto em que é cada vez mais difícil captar novos operacionais.