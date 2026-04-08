Alpiarça volta a participar no City Nature Challenge com quatro dias dedicados à biodiversidade

Imprimir

A Reserva Natural Local do Paul da Goucha, em Alpiarça, vai acolher, entre 24 e 27 de abril, uma nova edição do City Nature Challenge, uma das maiores iniciativas mundiais de ciência cidadã dedicada à observação e registo da biodiversidade em meio urbano.

Promovido globalmente pela Academia de Ciências da Califórnia e pelo Museu de História Natural do Condado de Los Angeles, o desafio decorre em simultâneo em várias cidades do mundo e incentiva os cidadãos a documentar plantas e animais selvagens. Os territórios participantes competem entre si com base no número de observações registadas, espécies identificadas e participantes envolvidos.

Em Alpiarça, a iniciativa é organizada pela Câmara Municipal, pela Universidade de Évora e pela Escola Superior Agrária de Santarém, no âmbito dos projetos REWET e PEATEU, contando ainda com a colaboração de várias entidades científicas e associações locais. As atividades concentram-se na Reserva Natural Local do Paul da Goucha, uma zona húmida de elevado valor ecológico, recentemente classificada, que desempenha um papel relevante na conservação da biodiversidade, na retenção de água e na mitigação das alterações climáticas.

O programa inclui mais de duas dezenas de atividades que cruzam ciência, educação e arte. Entre os destaques está a presença do artista David de la Haye, reconhecido pelo trabalho na captação e amplificação de sons subaquáticos. No dia 25 de abril, apresenta o concerto “Paisagens Sonoras Subaquáticas”, uma experiência imersiva que transforma sons da vida aquática em música. No dia anterior, orienta um workshop dirigido ao público escolar.

Outro momento relevante é a participação do coletivo português Guarda Rios, responsável pela atividade “Observatório dos Rios do Paul da Goucha”, no dia 26 de abril. A proposta combina leitura, diálogo e experimentação em ambiente natural, de forma a promover a reflexão sobre a relação entre a sociedade e os ecossistemas ribeirinhos.

Ao longo dos quatro dias, o programa inclui ainda observações de borboletas noturnas, anilhagem de aves, identificação de flora aquática, passeios guiados, observação de pequenos mamíferos e organismos aquáticos, sessões de yoga na natureza, workshops criativos e visitas noturnas para observação de espécies como morcegos, anfíbios e insetos.

A participação é aberta ao público e não exige conhecimentos prévios. Os interessados são convidados a registar as suas observações através da aplicação iNaturalist, contribuindo assim para bases de dados científicas utilizadas por investigadores em todo o mundo.

Esta é a segunda vez que Alpiarça integra o City Nature Challenge. A iniciativa pretende, além da participação na competição internacional, aprofundar o conhecimento sobre a biodiversidade do concelho e sensibilizar para a importância da sua preservação.

Programa completo: