GNR suspende militar envolvido em disparos num estabelecimento em Almeirim

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Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) encontra‑se suspenso de funções depois de ter efetuado vários disparos com uma arma de fogo contra um estabelecimento de diversão noturna em Almeirim, no passado dia 22 de março, num caso que está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Em resposta a um pedido de esclarecimento de O ALMEIRINENSE, o Comando Territorial de Santarém da GNR confirmou esta quarta‑feira, 8 de abril, que o militar envolvido pertence ao seu efetivo.

Segundo o tenente‑coronel Márcio Ribeiro Nunes, comandante em suplência do Comando Territorial de Santarém, o militar, de 38 anos, está a ser alvo de um processo‑crime conduzido pela Polícia Judiciária e encontra‑se “suspenso de funções enquanto decorrem as diligências de investigação”. O militar não estava colocado no Posto Territorial de Almeirim.

O militar acabou por ser detido pela Polícia Judiciária (PJ), estando fortemente indiciado pelos crimes de ameaça, dano com utilização de arma de fogo, abuso de poder e tráfico de estupefacientes.

Segundo a Polícia Judiciária, na sequência de uma altercação com o segurança do estabelecimento, já na via pública, o suspeito passou novamente em frente ao local e efetuou vários disparos com uma arma de fogo contra a fachada do edifício, abandonando de seguida a zona.

No âmbito das diligências, a PJ procedeu à apreensão de armas e munições de diversos calibres, bem como de produto estupefaciente.

Após a detenção, o suspeito foi presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial.