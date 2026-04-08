PARA HOJE / 8.ABR

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Ninguém gosta de ditadores, nem de chefes arrogantes. Mas todos precisamos de quem nos guie, de quem nos mostre o caminho de forma paciente e empenhada. Precisamos e queremos alguém que, respeitando quem somos, nos comunique entusiasmo e vá à frente na construção de um mundo de paz e de justiça. O cristianismo oferece-nos um guia assim: Jesus Cristo. Só quem quiser fechar os olhos não vê o quanto necessitamos d’Ele.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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