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Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 8.ABR

Por: Redação 08 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura


Ninguém gosta de ditadores, nem de chefes arrogantes. Mas todos precisamos de quem nos guie, de quem nos mostre o caminho de forma paciente e empenhada. Precisamos e queremos alguém que, respeitando quem somos, nos comunique entusiasmo e vá à frente na construção de um mundo de paz e de justiça. O cristianismo oferece-nos um guia assim: Jesus Cristo. Só quem quiser fechar os olhos não vê o quanto necessitamos d’Ele.
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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