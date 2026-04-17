PARA HOJE / 17.ABR

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“Há mais alegria em dar do que em receber!” Esta frase da tradição evangélica parece óbvia no plano pessoal, mas, para além disso, fica a dúvida. Temos um mundo que reivindica direitos e não quer falar de deveres. Acha que a felicidade lhe é devida como um direito. A verdade é que é bom receber um sorriso amigo, uma palavra de ajuda, um sinal de paz… Mas só recebe bem quem dá acolhimento, quem dá entrada ao dom.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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