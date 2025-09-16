Ciclo de debates autárquicos já soma perto de 25 mil visualizações

Os jornais Correio do Ribatejo, O Almeirinense e Rede Regional, em parceria com as rádios RCA Ribatejo (104.0 FM) e Rádio Bonfim (104.9 FM), continuam a promover o ciclo de debates entre candidatos às Eleições Autárquicas de 12 de outubro nos dez concelhos da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, do distrito de Santarém.

O mais recente debate realizou-se na segunda-feira, dia 15 de setembro, pelas 21h00, e foi dedicado ao concelho da Golegã. A transmissão alcançou mais de 11 mil visualizações, que somadas às cerca de 13 mil registadas no debate anterior, em Benavente, atingem quase 25 mil visualizações.

Depois da Golegã, o ciclo prossegue já na quarta-feira, dia 17 de setembro, com os candidatos ao concelho de Salvaterra de Magos. Para a presidência da Câmara Municipal estão confirmados Francisco Madelino (PS), José Manuel Coelho (PSD), Samuel Germano (CHEGA), João Pedro Caniço (CDU) e Helena Neves (Juntos Fazemos +).

Com realização conjunta e moderação a cargo de jornalistas dos cinco meios de comunicação envolvidos, os debates têm a duração de 60 a 90 minutos, consoante o número de candidatos de cada concelho. A transmissão é feita em direto nas redes sociais dos jornais organizadores e também via rádio, através da RCA Ribatejo e da Rádio Bonfim.

As sessões decorrem sempre às 21h00, no auditório do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, sem presença de público.