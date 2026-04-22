PARA HOJE / 22.ABR

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Parecia que era de propósito. Quando desejava sol, chovia, quando queria chuva, estava nevoeiro… E o sol jogava com ele aparecendo só nas horas de trabalho. Achou que a vida o enganava e decidiu enganar a vida, adivinhando o tempo, fugindo para o país da estabilidade meteorológica. Quando perseguia o sol percebeu que podia amar o que não tinha e agradecer a chuva que caía…

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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