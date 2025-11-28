NERSANT lança novo ciclo de workshops gratuitos para empreendedores do Ribatejo

Imprimir

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém deu início a um novo ciclo de workshops online dirigido a empreendedores e potenciais investidores da região, no âmbito do projeto Empreende XXI. A iniciativa pretende reforçar competências essenciais para a criação e desenvolvimento de novos negócios, contribuindo para o dinamismo do ecossistema empresarial do Ribatejo.

O programa formativo integra seis sessões temáticas. A primeira realizou-se no dia 27 de novembro e foi dedicada ao storytelling empresarial e às melhores práticas de comunicação para valorizar projetos e captar clientes. No dia 4 de dezembro segue-se o workshop “Desenvolver Pessoas, Potenciar Resultados”, centrado na gestão de equipas e na importância da liderança para o crescimento das organizações.

Já no dia 10 de dezembro está agendada a sessão “Literacia Financeira: Transformar a Gestão Financeira em vantagem competitiva”, que aborda ferramentas essenciais para uma administração financeira sólida e orientada para resultados. Dois dias depois, a 12 de dezembro, tem lugar o webinar “Inteligência Emocional”, dedicado ao reforço de competências pessoais e relacionais consideradas fundamentais na atuação empreendedora.

De acordo com a NERSANT, o ciclo é composto por mais duas sessões, cujas datas e temáticas serão divulgadas em breve.

As formações são gratuitas e decorrem em formato online, permitindo a participação de interessados de toda a região. Além dos conteúdos técnicos, os workshops incluem momentos de networking e exercícios práticos que incentivam a troca de experiências e a criação de oportunidades de colaboração entre participantes.

As inscrições podem ser efetuadas através do portal da NERSANT.

O ciclo integra-se no Empreende XXI, programa de apoio à criação e desenvolvimento de negócios por pessoas inscritas no IEFP. A NERSANT é entidade acreditada para acompanhar todo o processo, desde a preparação das candidaturas até à mentoria e consultoria especializada durante a execução dos projetos, por um período que pode ir até três anos.