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Região

PJ recupera bebé desaparecido e retira‑o à mãe por negligência em Santarém

Por: Daniel Cepa 30 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional Contra Terrorismo, localizou no passado 27 de março um bebé de dois meses que estava desaparecido há 10 dias, na sequência da fuga da mãe de um estabelecimento oficial de apoio social.

Segundo a PJ, a investigação teve origem numa comunicação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santarém à Polícia de Segurança Pública, tendo o DIAP de Lisboa delegado na PJ as diligências urgentes de localização do bebé e da mãe. A operação permitiu, em menos de 24 horas, localizar ambos na Nazaré, pondo termo a uma situação considerada de alto risco.

De acordo com a Polícia Judiciária, foram identificados comportamentos negligentes graves por parte da mãe, entre os quais a incapacidade de garantir higiene, alimentação e vestuário, bem como reações agressivas que colocavam o recém‑nascido em perigo. Perante este cenário, o bebé foi retirado à mãe e encaminhado para uma instituição da Santa Casa da Misericórdia.

A criança encontra‑se agora sob tutela do Tribunal de Família e Menores de Santarém, que irá determinar as medidas de proteção a aplicar, garantindo a sua segurança, bem‑estar e integridade física.

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