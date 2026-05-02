PARA HOJE / 2.MAI

Qual é o meu papel no mundo? Que gostaria de fazer e como me gostaria de ver, um dia, na hora da morte, ao olhar para trás? Também posso questionar-me assim: para que serve a minha vida? O que esperam de mim? A missão de um cristão é colaborar na construção de um mundo que seja mais justo e mais fraterno, e isso tanto se faz no dia a dia, na família, no trabalho, como deixando tudo e partindo para onde Deus indicar…
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.
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