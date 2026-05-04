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Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 4.MAI

Por: Redação 04 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O filme da nossa vida é o melhor de todos! Se calhar não queremos que passe no écran público. Mas todas as noites posso passar na memória o filme do meu dia e terei sempre alguma coisa a aprender com ele. Se pensar que não tenho é porque ainda não sei ver, e ainda não sei ver porque não me sei distanciar. Ser objectivo comigo mesmo é o início de um saudável processo de crescimento.
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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