Mercado de Benfica do Ribatejo recebe centenas de peregrinos

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O Mercado Municipal de Benfica do Ribatejo transformou-se num importante ponto de apoio para os peregrinos que seguem a pé rumo ao Santuário de Fátima. A iniciativa, organizada pelos pais do Agrupamento de Escuteiros 1123 de Benfica do Ribatejo, acolheu centenas de peregrinos ao longo do fim de semana.

No espaço preparado pelos voluntários, os peregrinos encontraram água fresca, pequenos alimentos, local de descanso e um ambiente acolhedor, num gesto marcado pelo espírito de solidariedade e entreajuda.

A organização mobilizou dezenas de voluntários que trabalharam na preparação e funcionamento da chamada “Base de Vida para Peregrinos”, instalada no Mercado Municipal. Muitos dos peregrinos fizeram questão de agradecer o acolhimento recebido, referindo mesmo que apoios desta natureza “já quase não existem”, destacando a dedicação e a forma calorosa como foram recebidos em Benfica do Ribatejo.

Para a concretização desta iniciativa, a organização contou com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, da Proteção Civil, várias entidades e empresas locais, que colaboraram para garantir as melhores condições de acolhimento aos peregrinos.

A iniciativa foi amplamente elogiada pela comunidade local, sendo considerada “uma ação de louvar”, pelo exemplo de voluntariado e união demonstrado pelos pais dos escuteiros e por todos os envolvidos.

Além do apoio físico prestado aos caminhantes, o espaço procurou também proporcionar um momento de tranquilidade e recuperação de forças para quem enfrenta vários quilómetros de caminhada até Fátima.