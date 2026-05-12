Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 12.MAI

Por: Redação 12 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Só uma profunda vida interior e uma visão adequada do mundo podem sustentar a esperança para além de qualquer crise. E neste mundo há crises e não podem deixar de existir dada a nossa vulnerabilidade e as dificuldades, mais ou menos grandes, próprias da vida. É um engano pensar num mundo sem luta. Ao deitar fora a oração, ao desistir do esforço, ao nivelar por baixo e sem exigência, ficamos prisioneiros das dificuldades e sem saída.
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Região

PSP de Santarém assinala 150 anos com sessões solenes e iniciativas abertas à comunidade

BY-Inês Ribeiro 12 de Maio, 2026
Região

Semana da Ascensão’26 arrancou na Chamusca com homenagem a Sérgio Carrinho e apelo às acessibilidades

BY-Daniel Cepa 12 de Maio, 2026
Sociedade

Ricardo Catarro vence prémio internacional de fotografia analógica

BY-Daniel Cepa 11 de Maio, 2026
Sociedade

Pedro Beato visita kartódromo de Almeirim e destaca nova oferta turística para o Ribatejo

BY-Inês Ribeiro 11 de Maio, 2026
Desporto

Fazendense vence Pontével e mantém liderança a duas jornadas do fim

BY-Daniel Cepa 11 de Maio, 2026
Cultura

Bruna é a cabeça de cartaz da festa em honra de Santo António na Raposa

BY-Inês Ribeiro 11 de Maio, 2026