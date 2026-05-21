PARA HOJE / 21.MAI

Vale mais perdoar do que vingar-se. Acreditar nisto e vivê-lo é ter fé. Há quem pense que ter fé é acreditar noutras vidas. Mas um acto de fé, de fé vivida, é acreditar e agir convencido que mais vale amar. É fé porque anda tudo a dizer o contrário: “Vinga-te, mostra os teus direitos, impõe-te.” É nisso que as pessoas acreditam, e o nosso mundo é o que se vê, porque não se acredita no amor.
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.
