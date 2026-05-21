Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 21.MAI

Por: Redação 21 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Vale mais perdoar do que vingar-se. Acreditar nisto e vivê-lo é ter fé. Há quem pense que ter fé é acreditar noutras vidas. Mas um acto de fé, de fé vivida, é acreditar e agir convencido que mais vale amar. É fé porque anda tudo a dizer o contrário: “Vinga-te, mostra os teus direitos, impõe-te.” É nisso que as pessoas acreditam, e o nosso mundo é o que se vê, porque não se acredita no amor.
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Cultura

Comediante de Almeirim sobe ao palco do NOS Alive’26

BY-Daniel Cepa 21 de Maio, 2026
Alpiarça

“Rabiscos na Quinta” juntou participantes na Quinta da Lagoalva para workshop de desenho

BY-Inês Ribeiro 21 de Maio, 2026
Sociedade

Queimas e queimadas interditas em Almeirim devido ao elevado perigo de incêndio

BY-Daniel Cepa 21 de Maio, 2026
Região

Casas-Museu da Chamusca recebem programação cultural no Dia Internacional dos Museus

BY-Inês Ribeiro 21 de Maio, 2026
Desporto

Atleta de Almeirim vence distrital de patinagem artística

BY-Daniel Cepa 21 de Maio, 2026
Alpiarça

Homem detido por violência física e psicológica sobre a companheira em Alpiarça

BY-Daniel Cepa 21 de Maio, 2026