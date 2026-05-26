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Alpiarça

Alpiagra’26 abre inscrições para expositores, artesanato e tasquinhas

Por: Inês Ribeiro 26 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Já estão abertas as inscrições para a participação na Alpiagra’26, a 44.ª Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, que vai decorrer entre os dias 22 e 30 de agosto.

O certame, promovido pelo Município de Alpiarça, abriu inscrições para expositores, artesanato e tasquinhas, desafiando empresas, associações, produtores e artesãos a garantirem presença num dos maiores eventos do concelho.

Ao longo dos anos, a ALPIAGRA tem-se afirmado como uma das principais montras da atividade agrícola, comercial e cultural da região, atraindo milhares de visitantes e promovendo os produtos locais, o tecido empresarial e a gastronomia ribatejana.

A edição de 2026 volta a apostar na dinamização económica e na promoção do concelho, reunindo expositores de diferentes áreas de atividade, espaços de restauração e animação cultural.

Os interessados podem formalizar a candidatura até ao próximo dia 12 de junho, através da ficha de inscrição.

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