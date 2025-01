Santarém recebe feira empresarial

A Casa do Campino acolhe hoje e amanhã, dia 25 de janeiro, a 1ª Convenção Empresarial do BNI Equipas. João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém (CMS) participou na sessão de abertura, em que referiu, perante cerca de uma centena de participantes, entre os quais, empresários e empreendedores, que “esta 1ª Convenção vai ficar para sempre nas nossas memórias, como uma iniciativa em que vão ter oportunidade de partilhar as vossas experiências no mundo empresarial, nesta Cidade que promove o investimento privado”.

O presidente da CMS adiantou ainda que Santarém “está a viver um momento histórico. Temos neste momento quatrocentos e onze milhões de euros (411.000.000,00 €) de investimento privado a decorrer: a construção do Hospital da Luz Ribatejo, do futuro Hotel na zona de Vale de Estacas, da Plataforma Logística Panattoni Park Santarém, ao lado da Font Salem, o grupo Valsabor, em parceria com os grupos Montalva e Maporal, a ampliação da unidade industrial na freguesia de Alcanede, o grupo Lhoist – Lusical e a Pedramoca, no setor da extração da pedra, a Fravizel que está a investir na ampliação das suas instalações na Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede. No nosso Centro Histórico, o ISLA Santarém – Instituto Politécnico também está a investir num imóvel, junto à Igreja S. João de Alporão, assim como a Unidade de Execução do Município de Santarém e a AGPG, Sociedade Imobiliária, Lda. vão criar uma nova dinâmica e novas infraestruturas comerciais no “Acesso Norte” da Cidade. Santarém conta ainda com outros investimentos que provam que Santarém está de portas abertas para acolher novos projetos que contribuam para o progresso e bem-estar da nossa comunidade”.

Carlos Martinho, vereador na CMS, lembrou que o Município de Santarém tem um Espaço Empresa, criado “em parceria com o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., a AMA – Agência para a Modernização Administrativa e a AICEP – Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal, que tem como objetivo dar resposta e desburocratizar e poupar tempo útil às empresas sediadas no município de Santarém, para além de potenciar o desenvolvimento económico e social do Concelho. Este serviço concentra num único balcão, respostas de diversos organismos da administração central e local”.

Esta 1ª Feira Empresarial conta com a participação de empresários e empreendedores das regiões de Aveiro, Alentejo, Atlântico, Ribatejo, Oeste e Setúbal, bem como de todos os empresários e empreendedores com interesse em crescer e saber mais sobre o conceito do networking.