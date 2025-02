Feira Empresarial da Região de Santarém volta a promover tecido empresarial da região

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar entre 7 e 15 de junho a 36.ª edição da FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, na nave B do CNEMA, em Santarém, em simultâneo com a Feira Nacional da Agricultura (FNA).

A FERSANT consolidou-se como um dos mais importantes certames empresariais da região, oferecendo um espaço privilegiado para as empresas do Ribatejo promoverem os seus produtos e serviços. Para além da vertente expositiva, a feira constitui uma plataforma de networking que possibilita trocas comerciais, parcerias estratégicas e oportunidades de crescimento para os participantes.

A cada edição, a FERSANT atrai um número crescente de visitantes e expositores, fortalecendo-se como um centro estratégico de contactos comerciais. A participação neste evento representa uma oportunidade única para as empresas reforçarem a sua presença no mercado, angariarem novos clientes e expandirem a carteira de encomendas, fidelizarem clientes através de atendimento personalizado, promoverem a inovação, testando novos produtos e serviços diretamente com o público, atualizarem-se sobre tendências de mercado, concorrência e canais de distribuição e melhorarem a imagem e prestígio da marca, transmitindo os seus valores de qualidade e inovação.

Pelo 7.º ano consecutivo, a FERSANT conta ainda com uma edição digital, disponível desde a inauguração da feira até ao final do mês de junho, através da qual os expositores presentes fisicamente no evento podem ampliar o seu alcance.

Com a realização de mais uma edição da FERSANT, a NERSANT reafirma, assim, o seu compromisso de potenciar o crescimento e a visibilidade das empresas da região, proporcionando-lhes um ambiente favorável à concretização de negócios e ao fortalecimento da sua posição no mercado.