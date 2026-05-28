NERSANT lança projeto Ribatejo+Sustentável com presença do Secretário de Estado Adjunto e da Energia

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A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém/Câmara do Comércio e Indústria lançou, no dia 27 de maio, o projeto Ribatejo+Sustentável, numa sessão realizada em formato online que reuniu mais de 50 participantes. A iniciativa contou com a participação do Secretário de Estado Adjunto e da Energia, Jean Barroca, e do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação.

Na abertura da sessão, o presidente da NERSANT, Rui Serrano, destacou o papel da associação empresarial enquanto elo de ligação entre empresas, conhecimento e oportunidades de financiamento, reforçando o compromisso da entidade em apoiar a competitividade e a modernização do tecido empresarial da região.

Através de uma mensagem gravada, Jean Barroca considerou que o projeto Ribatejo+Sustentável “representa tudo aquilo que sustenta o conceito de transição energética”, defendendo que esta deixou de ser apenas uma agenda ambiental para assumir uma dimensão económica, industrial e territorial.

O governante destacou ainda as condições favoráveis do Ribatejo para o desenvolvimento de projetos ligados à sustentabilidade, apontando fatores como o tecido empresarial, a capacidade industrial e agroindustrial, os centros de conhecimento e a localização estratégica da região no contexto nacional e ibérico.

Também presente na sessão, Júlia Tomaz, responsável pela Direção de Planeamento e Políticas de Empresa do IAPMEI, considerou que iniciativas desta natureza são “estruturantes”, contribuindo para um ecossistema empresarial mais informado e preparado para futuras decisões de investimento.

A responsável sublinhou ainda a importância do esclarecimento em torno da economia de baixo carbono, incentivando as PME do Médio Tejo e da Lezíria do Tejo a avaliarem soluções ajustadas à sua atividade e a avançarem de forma gradual nos seus processos de descarbonização.

Além do lançamento oficial do projeto, a sessão incluiu um momento de esclarecimento sobre os principais apoios financeiros disponíveis para a descarbonização empresarial.

O projeto Ribatejo+Sustentável resulta de uma parceria entre a NERSANT, o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém, o TagusValley e a MédioTejo21, enquanto copromotores, contando ainda com a participação da CIMLT e da CIMT como parceiros não beneficiários.

Enquadrada no aviso SIAC – Descarbonização, no âmbito do COMPETE2030, a iniciativa pretende acelerar a transição verde nas regiões da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo, promovendo a adoção de tecnologias mais eficientes, a melhoria da eficiência energética e a redução das emissões de gases com efeito de estufa.

O projeto contribui diretamente para os objetivos definidos no Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050.