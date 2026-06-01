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Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 1.JUN

Por: Redação 01 de Junho, 2026 2 Minutos de Leitura

“Quando deres um presente ou um jantar não o dês nem convides a quem te pode retribuir.” Dá-o antes aos pobres que não to podem pagar! Serás feliz, vais ver! Que estranho, mas é verdade! Há presentes que não são ofertas, são anzóis; há beijos e abraços que são comércio e não dom. Fica-se na expectativa, à espera do resultado, a contabilizar o investimento. Ora só a gratuidade dá felicidade, ela é fonte de liberdade e torna-nos semelhantes a Deus.
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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