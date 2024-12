Adega de Almeirim e Quinta da Alorna presentes na reabertura do mercado municipal de Santarém

A Adega de Almeirim e a Quinta da Alorna marcaram presença numa iniciativa da programação da “Cidade do Vinho 2024”, no dia 7 de dezembro, no renovado mercado municipal de Santarém.

Entre as 15h00 e as 20h00, milhares de pessoas tiveram oportunidade de conhecer o remodelado espaço, bem como de degustar vinhos e produtos gastronómicos, sem esquecer a presença do artesanato local. Um evento que permitiu aos empresários darem a conhecer os seus produtos e aos visitantes anteciparem a compra de alguns presentes de Natal a preços competitivos. Das várias empresas presentes, a Adega de Almeirim e a Quinta da Alorna mostraram os melhores vinhos de Almeirim.

João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém (CMS), Nuno Russo, Alfredo Amante, Carlos Martinho, Vereadores da CMS, marcaram presença neste “dia aberto” do Mercado Municipal, numa ocasião que vai ficar na memória de quem aproveitou a oportunidade para ver as obras de requalificação.

João Teixeira Leite referiu que foi “um dia de emoções para Santarém, o nosso Mercado Municipal abriu as suas portas e a população aderiu em força. Deixar uma palavra de gratidão a todos os que se mobilizaram para estarem connosco neste dia especial, assim como a todos os produtores e a todos os artesãos que se mobilizaram para aqui estarem”.