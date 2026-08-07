Resultados da segunda fase dos exames e provas finais já estão afixados nas escolas do concelho

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As notas dos exames nacionais do ensino secundário realizados na segunda fase, bem como as pautas da segunda fase das provas finais do 9.º ano, já se encontram afixadas nas escolas dos Agrupamentos de Escolas de Almeirim e de Fazendas de Almeirim.

Relativamente aos pedidos de reapreciação dos exames nacionais da primeira fase, os respetivos ficheiros ainda não chegaram à Escola Secundária Marquesa de Alorna. Neste estabelecimento de ensino foram apresentados vários pedidos de reapreciação e os resultados deverão ser conhecidos ainda durante esta tarde.

A primeira fase de candidatura ao ensino superior terminou na quinta-feira, 6 de agosto. No entanto, o Governo decidiu conceder mais três dias aos cerca de 20 mil alunos que solicitaram a reapreciação das provas de exame.

Este ano regista-se um número recorde de candidatos ao ensino superior. Na primeira fase candidataram-se 60 mil estudantes, o valor mais elevado desde 1996, com exceção dos anos da pandemia, em que o número foi superior.

O número final de candidatos ainda poderá aumentar devido aos resultados das reapreciações dos exames da primeira fase. Segundo o Ministério da Educação, os 60.391 candidatos registados representam um aumento de 21,8 por cento face ao ano anterior.

Os resultados finais relativos ao número de candidatos serão divulgados no dia 23 de agosto.