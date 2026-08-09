Operação 200 Bikes 2026 chegou ao fim com apelo a uma mobilidade mais sustentável

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A campanha Operação 200 Bikes 2026 chegou ao fim, deixando uma mensagem de incentivo à utilização de meios de transporte mais sustentáveis no concelho de Almeirim.

A iniciativa procurou promover a utilização da bicicleta como alternativa de mobilidade, contribuindo para a redução das deslocações de automóvel e para a construção de um concelho mais amigo do ambiente.

No balanço da campanha, a Câmara Municipal de Almeirim depois de apoiar a compra de mais 200 bicicletas deixou um agradecimento a todos os que aderiram à iniciativa e escolheram “uma mobilidade mais sustentável”, dando mais uma pedalada em favor de um Almeirim mais verde.

Mais do que uma campanha, o Almeirim on Bike pretende reforçar a importância de alterar hábitos de mobilidade e incentivar a população a optar por soluções que contribuam para uma melhor qualidade de vida e para a proteção do ambiente.

O encerramento da edição de 2026 deixa também o desafio para o futuro: continuar a promover uma mobilidade mais sustentável e criar condições para que cada vez mais pessoas possam utilizar a bicicleta nas suas deslocações diárias.

“Juntos, continuamos a construir um Almeirim mais amigo do ambiente”, é a mensagem deixada no final da campanha, que pretende continuar a colocar a sustentabilidade e a mobilidade suave na agenda do concelho.