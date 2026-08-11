Almeirim tem novo comandante da GNR

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O Sargento Brás é o novo comandante do Posto Territorial da GNR de Almeirim, assumindo funções no inicio de setembro depois de uma carreira marcada por experiência no comando de diferentes postos da região.

O novo responsável esteve durante cerca de dois anos à frente do Posto Territorial de Benavente, onde desempenhou funções de comando, antes de assumir o comando do Posto de Marinhais, função que exercia até agora.

Com experiência no terreno e no acompanhamento das diferentes realidades das comunidades locais, o Sargento Brás chega a Almeirim com o objetivo de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo efetivo do posto.

A sua passagem por Benavente e Marinhais permitiu-lhe adquirir um conhecimento significativo da realidade da região e das diferentes valências do trabalho desenvolvido pela Guarda Nacional Republicana.

O novo comandante assume agora a responsabilidade pelo Posto de Almeirim, numa função que envolve a coordenação dos militares e a resposta às ocorrências e necessidades de segurança no concelho.