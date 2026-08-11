Jovem ferido em acidente de trabalho na Adega de Almeirim está estável e fora de perigo

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O jovem trabalhador de 18 anos que sofreu ferimentos graves num acidente de trabalho ocorrido na manhã de segunda-feira, 10 de agosto, na Adega Cooperativa de Almeirim, encontra-se estável e fora de perigo.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a direção da adega refere que a intervenção cirúrgica a que o jovem foi submetido decorreu com sucesso e que a recuperação está a evoluir favoravelmente.

“Hoje, queremos sobretudo partilhar uma notícia que nos traz algum alívio: o nosso jovem colaborador encontra-se estável e fora de perigo. A operação correu bem e, neste momento, o mais importante é que possa recuperar com tranquilidade”, refere a instituição.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o jovem encontrava-se no interior de uma cuba autovaziante quando, por circunstâncias que estão agora a ser investigadas pelas autoridades competentes, o equipamento terá entrado em funcionamento, provocando ferimentos graves na zona abdominal.

Após o alerta, os meios de socorro procederam ao resgate e estabilização da vítima, que foi posteriormente transportada para o Hospital Distrital de Santarém.

A Adega Cooperativa de Almeirim sublinha que, desde o primeiro momento, foram acionados todos os meios necessários e que a direção tem acompanhado de perto a situação.

“A Direção da Adega Cooperativa de Almeirim está, desde o primeiro momento, inteiramente disponível para apoiar o jovem colaborador e a sua família em tudo o que for necessário”, pode ler-se na mesma nota.

No comunicado, a instituição destaca ainda que, acima de qualquer atividade ligada à campanha da vindima, estão as pessoas: “Nestes dias de vindima, em que todos trabalhamos juntos e partilhamos o mesmo propósito, há algo que está acima de tudo: as pessoas.”

O acidente, ocorrido durante a campanha da vindima, está a ser investigado pelas autoridades, que procuram apurar as circunstâncias em que aconteceu.