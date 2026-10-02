Sexta-feira, outubro 2, 2026 12:47
    Sociedade

    Greve encerra escolas e condiciona aulas no concelho de Almeirim

    Por: Daniel Cepa 02 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    A greve dos trabalhadores das carreiras gerais da Administração Pública, convocada para esta sexta-feira, 2 de outubro, está a provocar o encerramento de vários estabelecimentos de ensino e condicionamentos no funcionamento das escolas do concelho de Almeirim.

    A paralisação abrange trabalhadores do setor da Educação, nomeadamente assistentes operacionais, cuja adesão condiciona a abertura dos estabelecimentos e o normal desenvolvimento das atividades letivas.

    No Agrupamento de Escolas de Almeirim, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Febo Moniz e a Escola Básica Canto do Jardim encontram-se encerradas. A Escola Secundária Marquesa de Alorna está aberta apenas para os alunos dos terceiros anos dos cursos profissionais.

    A Escola Básica dos Charcos encontra-se a funcionar até às 11h50, horário em que será avaliada a existência de condições para manter as atividades letivas durante o restante período do dia. A Escola Moinho de Vento está a funcionar como habitualmente.

    Já no Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim, apenas a Escola Básica de Fazendas de Almeirim n.º 1, também conhecida como Centro Escolar, se encontra encerrada. Os restantes estabelecimentos de ensino do agrupamento estão a funcionar normalmente.

    A situação poderá sofrer alterações ao longo do dia, dependendo dos níveis de adesão à greve e da disponibilidade de trabalhadores para garantir as condições de segurança e funcionamento dos estabelecimentos escolares.

    (em atualização)

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