GNR dá início à Campanha “Escola Segura” 2026/2027

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A Guarda Nacional Republicana (GNR), para assinalar o regresso às aulas, inicia hoje, dia 11 de setembro, um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação, abrangendo mais de 4 400 estabelecimentos escolares e cerca de 670 000 alunos na sua área de responsabilidade, por todo o território continental.

Estas ações têm como objetivo sensibilizar para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção, ao nível da segurança em geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social.

O Programa Escola Segura (PES), tem como objetivo prevenir comportamentos de risco e reduzir a ocorrência de situações que possam comprometer a segurança de alunos, professores e restantes intervenientes no espaço escolar e na sua envolvente. Através de ações de sensibilização, policiamento de proximidade e acompanhamento regular das escolas, o programa procura não só dissuadir a prática de ilícitos, como também fomentar uma cultura de cidadania, respeito e responsabilidade entre os jovens.

No âmbito deste programa, a Guarda registou no último ano letivo os seguintes dados:

790 073 utentes da comunidade escolar abrangidos (alunos, professores, auxiliares de educação e encarregados de educação);

17 276 ações de sensibilização realizadas;

2 631 crimes registados em ambiente escolar, destacando-se a ofensa à integridade física voluntária simples (950), a ameaça e coação (388), o furto de oportunidade de objetos não guardados (137) e difamação, calúnia e injúria (118 casos). Verifica-se ainda a presença de tipologias de maior gravidade, ainda que com menor expressão numérica, como os outros crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual (61 casos), os maus-tratos ou sobrecarga de menores (45 casos), a posse ou tráfico de armas proibidas (45 casos), o tráfico de estupefacientes (44 casos), o abuso sexual de crianças, adolescentes e menores dependentes ou em situação vulnerável (20 casos) e outros abusos de confiança (18 casos), que, pela natureza das vítimas e das condutas, justificam atenção reforçada;

748 ocorrências de natureza não criminal, perturbações das atividades escolares (374), situações de abandono escolar (230) e comportamentos aditivos (84).

As Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC), que integram mais de 400 militares por todo o território continental, desenvolvem ações de sensibilização, patrulhamento de proximidade, demonstrações de meios e capacidades, visitas às instalações da Guarda, bem como ações de sinalização e acompanhamento de crianças e jovens em perigo, em articulação com as entidades competentes.

Com o aumento expectável do fluxo de trânsito no regresso às aulas, também será dada especial ênfase à segurança no transporte dos alunos, alertando os condutores para a obrigatoriedade da utilização de cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.

Neste sentido, a GNR partilha um conjunto de conselhos de segurança, em diversas áreas, que visam reforçar a proteção da comunidade escolar, nomeadamente: