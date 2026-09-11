GNR dá início à Campanha “Escola Segura” 2026/2027

A Guarda Nacional Republicana (GNR), para assinalar o regresso às aulas, inicia hoje, dia 11 de setembro, um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação, abrangendo mais de 4 400 estabelecimentos escolares e cerca de 670 000 alunos na sua área de responsabilidade, por todo o território continental.
Estas ações têm como objetivo sensibilizar para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção, ao nível da segurança em geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social.
O Programa Escola Segura (PES), tem como objetivo prevenir comportamentos de risco e reduzir a ocorrência de situações que possam comprometer a segurança de alunos, professores e restantes intervenientes no espaço escolar e na sua envolvente. Através de ações de sensibilização, policiamento de proximidade e acompanhamento regular das escolas, o programa procura não só dissuadir a prática de ilícitos, como também fomentar uma cultura de cidadania, respeito e responsabilidade entre os jovens.
No âmbito deste programa, a Guarda registou no último ano letivo os seguintes dados:
- 790 073 utentes da comunidade escolar abrangidos (alunos, professores, auxiliares de educação e encarregados de educação);
- 17 276 ações de sensibilização realizadas;
- 2 631 crimes registados em ambiente escolar, destacando-se a ofensa à integridade física voluntária simples (950), a ameaça e coação (388), o furto de oportunidade de objetos não guardados (137) e difamação, calúnia e injúria (118 casos). Verifica-se ainda a presença de tipologias de maior gravidade, ainda que com menor expressão numérica, como os outros crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual (61 casos), os maus-tratos ou sobrecarga de menores (45 casos), a posse ou tráfico de armas proibidas (45 casos), o tráfico de estupefacientes (44 casos), o abuso sexual de crianças, adolescentes e menores dependentes ou em situação vulnerável (20 casos) e outros abusos de confiança (18 casos), que, pela natureza das vítimas e das condutas, justificam atenção reforçada;
- 748 ocorrências de natureza não criminal, perturbações das atividades escolares (374), situações de abandono escolar (230) e comportamentos aditivos (84).
As Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC), que integram mais de 400 militares por todo o território continental, desenvolvem ações de sensibilização, patrulhamento de proximidade, demonstrações de meios e capacidades, visitas às instalações da Guarda, bem como ações de sinalização e acompanhamento de crianças e jovens em perigo, em articulação com as entidades competentes.
Com o aumento expectável do fluxo de trânsito no regresso às aulas, também será dada especial ênfase à segurança no transporte dos alunos, alertando os condutores para a obrigatoriedade da utilização de cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.
Neste sentido, a GNR partilha um conjunto de conselhos de segurança, em diversas áreas, que visam reforçar a proteção da comunidade escolar, nomeadamente:
- Aos jovens estudantes:
- Utiliza sempre o cinto de segurança;
- Aguarda pelos teus pais, familiares ou amigos dentro da escola;
- Se te deslocares a pé, anda acompanhado ou em grupo, evitando locais isolados ou com pouca iluminação;
- Mantém-te contactável durante o percurso de ida e regresso da escola;
- Utiliza as passadeiras para atravessar a estrada;
- Quando em grupo, faz uso de coletes refletores;
- Memoriza no telemóvel o número do Posto da GNR local, guardando-o numa tecla de marcação rápida.
- Em casos de bullying:
- Não seja cúmplice. Sempre que presencie ou tenha conhecimento de situações de bullying, comunique-as a um adulto de confiança.
- Promova uma cultura de respeito, inclusão e tolerância junto dos seus pares.
- Evite situações de confronto e procure permanecer acompanhado.
- Privilegie locais frequentados e seguros.
- Perante comportamentos intimidatórios, demonstre confiança e procure ajuda.
- Em casos de cyberbullying:
- Guarde mensagens, imagens ou outros conteúdos ofensivos como meio de prova.
- Não responda nem interaja com o agressor.
- Solicite apoio dos pais, encarregados de educação, professores ou outros adultos de confiança.
- Ao testemunhar uma situação de cyberbullying, não partilhe conteúdos e incentive a vítima a pedir ajuda.
- Para os encarregados de educação:
- Acompanhe regularmente a atividade escolar e digital dos seus educandos.
- Esteja atento a alterações comportamentais que possam indiciar situações de bullying ou cyberbullying.
- Em caso de suspeita, preserve as evidências e contacte prontamente as autoridades.
- A educação para a segurança começa no contexto familiar.
- Segurança Online:
- Protege as tuas palavras passe e não as partilhes com ninguém;
- Escolhe cuidadosamente o que compartilhas nas redes sociais, usando discrição ao publicar imagens, vídeos e conteúdos online;
- Cuidado ao aceitar pedidos de amizade, comunicar, participar em conversas de vídeo ou enviar mensagens a pessoas que não conheces.
- Violência no namoro:
- Reconheça sinais de alerta como o controlo excessivo, os ciúmes, os insultos, as humilhações ou o isolamento social imposto pelo parceiro.
- Em situações de risco procure, de imediato, um local seguro ou contacte o 112.
- Partilhe qualquer situação de violência com familiares, professores ou outros adultos de confiança.
- Privilegie encontros em locais públicos e informe alguém de confiança sobre os seus movimentos.