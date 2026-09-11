Sexta-feira, setembro 11, 2026 11:17
    Sociedade

    GNR dá início à Campanha “Escola Segura” 2026/2027

    Por: Redação 11 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Guarda Nacional Republicana (GNR), para assinalar o regresso às aulas, inicia hoje, dia 11 de setembro, um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação, abrangendo mais de 4 400 estabelecimentos escolares e cerca de 670 000 alunos na sua área de responsabilidade, por todo o território continental.

    Estas ações têm como objetivo sensibilizar para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção, ao nível da segurança em geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social.

    O Programa Escola Segura (PES), tem como objetivo prevenir comportamentos de risco e reduzir a ocorrência de situações que possam comprometer a segurança de alunos, professores e restantes intervenientes no espaço escolar e na sua envolvente. Através de ações de sensibilização, policiamento de proximidade e acompanhamento regular das escolas, o programa procura não só dissuadir a prática de ilícitos, como também fomentar uma cultura de cidadania, respeito e responsabilidade entre os jovens.

    No âmbito deste programa, a Guarda registou no último ano letivo os seguintes dados:

    • 790 073 utentes da comunidade escolar abrangidos (alunos, professores, auxiliares de educação e encarregados de educação);
    • 17 276 ações de sensibilização realizadas;
    • 2 631 crimes registados em ambiente escolar, destacando-se a ofensa à integridade física voluntária simples (950), a ameaça e coação (388), o furto de oportunidade de objetos não guardados (137) e difamação, calúnia e injúria (118 casos). Verifica-se ainda a presença de tipologias de maior gravidade, ainda que com menor expressão numérica, como os outros crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual (61 casos), os maus-tratos ou sobrecarga de menores (45 casos), a posse ou tráfico de armas proibidas (45 casos), o tráfico de estupefacientes (44 casos), o abuso sexual de crianças, adolescentes e menores dependentes ou em situação vulnerável (20 casos) e outros abusos de confiança (18 casos), que, pela natureza das vítimas e das condutas, justificam atenção reforçada;
    • 748 ocorrências de natureza não criminal, perturbações das atividades escolares (374), situações de abandono escolar (230) e comportamentos aditivos (84).

    As Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC), que integram mais de 400 militares por todo o território continental, desenvolvem ações de sensibilização, patrulhamento de proximidade, demonstrações de meios e capacidades, visitas às instalações da Guarda, bem como ações de sinalização e acompanhamento de crianças e jovens em perigo, em articulação com as entidades competentes.

    Com o aumento expectável do fluxo de trânsito no regresso às aulas, também será dada especial ênfase à segurança no transporte dos alunos, alertando os condutores para a obrigatoriedade da utilização de cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.

    Neste sentido, a GNR partilha um conjunto de conselhos de segurança, em diversas áreas, que visam reforçar a proteção da comunidade escolar, nomeadamente:

    • Aos jovens estudantes:
      • Utiliza sempre o cinto de segurança;
      • Aguarda pelos teus pais, familiares ou amigos dentro da escola;
      • Se te deslocares a pé, anda acompanhado ou em grupo, evitando locais isolados ou com pouca iluminação;
      • Mantém-te contactável durante o percurso de ida e regresso da escola;
      • Utiliza as passadeiras para atravessar a estrada;
      • Quando em grupo, faz uso de coletes refletores;
      • Memoriza no telemóvel o número do Posto da GNR local, guardando-o numa tecla de marcação rápida.
    • Em casos de bullying:
      • Não seja cúmplice. Sempre que presencie ou tenha conhecimento de situações de bullying, comunique-as a um adulto de confiança.
      • Promova uma cultura de respeito, inclusão e tolerância junto dos seus pares.
      • Evite situações de confronto e procure permanecer acompanhado.
      • Privilegie locais frequentados e seguros.
      • Perante comportamentos intimidatórios, demonstre confiança e procure ajuda.
    • Em casos de cyberbullying:
      • Guarde mensagens, imagens ou outros conteúdos ofensivos como meio de prova.
      • Não responda nem interaja com o agressor.
      • Solicite apoio dos pais, encarregados de educação, professores ou outros adultos de confiança.
      • Ao testemunhar uma situação de cyberbullying, não partilhe conteúdos e incentive a vítima a pedir ajuda.
    • Para os encarregados de educação:
      • Acompanhe regularmente a atividade escolar e digital dos seus educandos.
      • Esteja atento a alterações comportamentais que possam indiciar situações de bullying ou cyberbullying.
      • Em caso de suspeita, preserve as evidências e contacte prontamente as autoridades.
      • A educação para a segurança começa no contexto familiar.
    • Segurança Online:
      • Protege as tuas palavras passe e não as partilhes com ninguém;
      • Escolhe cuidadosamente o que compartilhas nas redes sociais, usando discrição ao publicar imagens, vídeos e conteúdos online;
      • Cuidado ao aceitar pedidos de amizade, comunicar, participar em conversas de vídeo ou enviar mensagens a pessoas que não conheces.
    • Violência no namoro:
      • Reconheça sinais de alerta como o controlo excessivo, os ciúmes, os insultos, as humilhações ou o isolamento social imposto pelo parceiro.
      • Em situações de risco procure, de imediato, um local seguro ou contacte o 112.
      • Partilhe qualquer situação de violência com familiares, professores ou outros adultos de confiança.
      • Privilegie encontros em locais públicos e informe alguém de confiança sobre os seus movimentos.
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