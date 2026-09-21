Consumo diário de fruta nas escolas de Almeirim sobe para 94,8% com projeto Heróis da Fruta

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A percentagem de alunos das escolas de Almeirim que consumia diariamente fruta ou produtos hortícolas aumentou de 86,8% para 94,8% durante a participação no projeto Heróis da Fruta, no ano letivo 2024/2025.

Os resultados constam do relatório de monitorização elaborado pelo Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), em parceria com a Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI).

Em Almeirim, o estudo registou também uma evolução na percentagem de crianças que cumpriram diariamente o desafio alimentar escolhido pelas respetivas turmas. O valor passou de 83,6% na primeira semana para 87,9% na quinta e última semana da intervenção.

O consumo diário de lanches considerados saudáveis também aumentou no concelho, passando de 65,8% antes da intervenção para 73,8% após a participação no projeto.

Distrito atingiu 95,2% no consumo diário

No conjunto do distrito de Santarém, que incluiu escolas dos municípios de Abrantes, Almeirim, Benavente, Entroncamento, Golegã, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, a percentagem de crianças que consumia diariamente fruta ou produtos hortícolas subiu de 85,4% para 95,2%. O relatório classifica esta evolução como estatisticamente significativa.

Ainda no distrito, 64,2% dos alunos, correspondentes a 374 crianças, experimentaram pelo menos uma fruta ou produto hortícola que nunca tinham provado. Foram também plantadas nove árvores de fruto nas escolas participantes da região.

A percentagem de alunos do distrito que consumia diariamente lanches saudáveis passou de 67,2% para 77,2%. Neste indicador, porém, o relatório não identificou uma diferença estatisticamente significativa.

Projeto decorreu durante cinco semanas

A intervenção Heróis da Fruta decorre em contexto escolar e procura incentivar o consumo diário de fruta e produtos hortícolas através de histórias lúdico-pedagógicas e técnicas de aprendizagem baseadas em desafios.

No início do programa, cada turma escolheu um desafio principal para cumprir durante cinco semanas consecutivas, envolvendo o consumo diário de uma a cinco porções de fruta ou produtos hortícolas na escola. As turmas puderam ainda acrescentar desafios relacionados com o consumo de água, a dança e outras atividades.

“Chegar aos 95,2% de consumo diário de fruta e ver mais de 64% dos alunos a provar novos alimentos em Santarém é a prova de que o projeto Heróis da Fruta funciona mesmo”, afirma Mário Silva, presidente da APCOI.

O responsável acrescenta que o método “é totalmente gratuito e transforma a alimentação das crianças em apenas cinco semanas”, apelando às escolas e aos professores para inscreverem as turmas na próxima edição.

Resultados nacionais abrangeram cerca de 11 mil crianças

A 14.ª edição do projeto contou com a participação de 2280 turmas e 46.113 alunos. Para a análise científica foram considerados os dados validados de 578 turmas, correspondentes a 11.174 crianças, entre os três e os 11 anos, de 308 estabelecimentos de ensino.

A nível nacional, o consumo diário de fruta e produtos hortícolas na escola passou de 78,2% para 85,3%, enquanto a percentagem de crianças com lanches saudáveis aumentou de 66,4% para 83,5%. Mais de metade dos participantes, 53,7%, experimentou pelo menos um novo alimento.

O relatório esclarece que os resultados provêm de um ensaio comunitário não controlado, com uma amostra não probabilística de escolas, e que os dados foram registados pelos professores responsáveis por cada turma. Por esse motivo, demonstram uma evolução positiva entre os participantes, mas não devem ser automaticamente generalizados a todos os alunos do concelho.