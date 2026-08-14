GNR procura vigilantes para posto de vigia

Imprimir

A Guarda Nacional Republicana tem duas vagas disponíveis para o Posto de Vigia da Rede Secundária de Cabeço da Aranha, em Samora Correia, no âmbito da Operação Floresta Segura 2026.

A função destina-se à vigilância florestal durante o período crítico de incêndios rurais, contribuindo para a deteção precoce de ocorrências e para a proteção do território. As vagas estão abertas até 15 de outubro, data prevista para o término da Operação Floresta Segura 2026.

Os interessados em colaborar podem obter mais informações junto do Núcleo de Proteção Ambiental de Coruche, através do telefone 243 249 195.