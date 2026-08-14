Santarém convida a descobrir a ligação histórica da cidade ao Tejo em visita guiada

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O Município de Santarém promove no próximo 22 de agosto, entre as 09h30 e as 11h30, a visita guiada “(A)gosto no Tejo: caminhos cruzados na Ribeira de Santarém”, uma iniciativa integrada na programação do Verão In.Str que convida residentes e visitantes a descobrir a história da cidade através da sua ligação ao rio Tejo.

Com ponto de encontro marcado para o Largo Dr. Vítor Gaspar, o percurso desenvolve-se entre a Ribeira Alta e a Ribeira Baixa, revelando a importância que o Tejo teve no crescimento urbano, económico e social de Santarém ao longo dos séculos.

Durante cerca de duas horas, os participantes serão conduzidos por alguns dos mais importantes espaços históricos da frente ribeirinha, recordando as memórias do Bom Jesus das Almas, Santa Eufémia, Santa Cruz e Santa Maria de Palhais.

A visita inclui ainda referências ao antigo Teatro Ribeirense, à evolução do grande burgo do século XIX e às histórias e lendas associadas a Santa Iria, numa viagem que cruza património, tradição e identidade local.

O percurso prolonga-se até à antiga Ribeira dos Barcos, terminando junto ao Cemitério de São Tiago, permitindo descobrir um dos espaços mais marcantes da história de Santarém e da sua relação secular com o Tejo.

A participação é gratuita e a organização aconselha a utilização de calçado confortável para o percurso pedestre.